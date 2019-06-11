Ночью «двенадцатая» сбила мужчину около «Глобуса»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Ночью около гипермаркета «Глобус» ВАЗ-2112 сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло в полночь, 11 июня, на Касимовском шоссе.
По предварительной информации, 37-летний водитель «двенадцатой» наехал на мужчину, который находился около пешеходного перехода.
Личность пострадавшего до сих пор не установлена, он находится в больнице.
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