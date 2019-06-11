На Муромском шоссе из-за ДТП образовалась серьезная пробка

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На Муромском шоссе возле ТЦ «Глобус столкнулись две легковушки. Видео опубликовал в Instagram один из очевидцев.
Как отметил автор публикации, на месте образовалось большая пробка.
Запись выложена около 11 июня около 10:00.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших нет.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.