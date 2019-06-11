На День России в Липецке симфонический оркестр исполнит хиты группы «Би-2». Программа

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В среду, 12 июня, в 16:00 в парке «Сказка» стартует фестиваль детских улыбок с мульт-героями и мыльными пузырями.
Большая концертная программа начнется в 18:00 на главной сцене Нижнего парка. Ее кульминацией станет выступление группы «HeartBeat» и Липецкого симфонического оркестра с исполнением кавер-песен группы «Би-2», оно стартует в 20:00.
Праздник в Парке Победы начнется в 18:00. На главной сцене выступят ансамбли «Зень», «Шоу Ромэн» и артисты государственного театра танца «Казаки России». Одновременно в центре семейного отдыха «Потешкино» стартует детская анимационная программа. В 20:00 начнётся молодёжная дискотека на площади у фонтана и дискотека «Ретро-шлягер» у главной сцены.
Также концерты пройдут во всех районах города на площадях перед домами и дворцами культуры. В 12:00 гостей приглашает «Шахтинский», в 17:00 «Луч» и «Сокол», в 18:00 «Матыра», «Рудничный» и «Городской». Для юных липчан праздник организуют на главной эстраде парковой зоны на Соколе, он начнется в 16:00.
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