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Липчанин ворвался с оружием в банк из-за списанных с его счета алиментов за два месяца. Его задержали полицейские, пишет
По ее словам, 42-летний мужчина около 19:00 в понедельник, 10 июня, зашел в отделение банка на улице Шерстобитова и «направил на работника банка предмет, похожий на пистолет».
«Он попросил всех посетителей выйти и стал высказывать определенные угрозы. По видеозаписи сейчас изучают, какие требования он выдвигал», — сказала Маслакова.
Как отметила собеседница агентства, мужчина, возмущенный списанием с его счета, «пояснил, что своими действиями в банке он решил привлечь внимание к проблеме».
В итоге участковый определил место жительства мужчины и пригласил в банк его мать. Она помогла усмирить задержанного.
Дальше его доставили в отдел полиции.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.