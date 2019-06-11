Из-за конфликта с начальником рязанец украл из офиса 117 тысяч рублей

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Полиция задержала рязанца, подозреваемого в краже денег из офиса предприятия, на котором он раньше работал. Об этом сообщила
Руководитель одного из предприятий Рязани сообщил, что из офиса пропала крупная сумма — 117 тысяч рублей. Купюры находились в ящике стола в одном из служебных кабинетов.
Выяснилось, что деньги использовали для повседневных нужд и некоторые работники могли знать об этом.
Оперативникам стало известно, что между одним из сотрудников и руководителем недавно произошел конфликт, после чего работник уволился, но по словам сослуживцев «мог затаить обиду».
Полиция установила личность бывшего сотрудника. Им оказался 30-летний рязанец. По предварительной информации, после увольнения он заглянул в офис, чтобы забрать вещи и решил незаметно украсть деньги.
Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.