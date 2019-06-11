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12:35, 11 июня 2019 173
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Из-за конфликта с начальником рязанец украл из офиса 117 тысяч рублей

Из-за конфликта с начальником рязанец украл из офиса 117 тысяч рублей

Полиция задержала рязанца, подозреваемого в краже денег из офиса предприятия, на котором он раньше работал. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Руководитель одного из предприятий Рязани сообщил, что из офиса пропала крупная сумма — 117 тысяч рублей. Купюры находились в ящике стола в одном из служебных кабинетов.

Выяснилось, что деньги использовали для повседневных нужд и некоторые работники могли знать об этом.

Оперативникам стало известно, что между одним из сотрудников и руководителем недавно произошел конфликт, после чего работник уволился, но по словам сослуживцев «мог затаить обиду».

Полиция установила личность бывшего сотрудника. Им оказался 30-летний рязанец. По предварительной информации, после увольнения он заглянул в офис, чтобы забрать вещи и решил незаметно украсть деньги.

Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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