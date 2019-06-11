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Huawei планирует заменить Android российской операционной системой. Об этом написало интернет-издание
Компания может начать выпускать смартфоны на базе российской системы «Аврора» из-за санкций США.
«Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», — рассказал один из собеседников The Bell, знакомый с ходом переговоров российской и китайской сторон.
Эту тему обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков в преддверии ПМЭФ, а также президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, говорят источники издания. Кроме того, рассматривается создание на территории России совместного производства чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.
Разработкой операционной системы «Аврора» занимается дочерняя компания «Ростелекома».
Ранее Huawei внесли в черный список Минторга США. Компания обвиняется, в шпионаже за американцами. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android.
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