Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:30, 11 июня 2019 267
 0    0

Huawei планирует заменить Android российской операционной системой — СМИ

Huawei планирует заменить Android российской операционной системой — СМИ

Huawei планирует заменить Android российской операционной системой. Об этом написало интернет-издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Компания может начать выпускать смартфоны на базе российской системы «Аврора» из-за санкций США.

«Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», — рассказал один из собеседников The Bell, знакомый с ходом переговоров российской и китайской сторон.

Эту тему обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков в преддверии ПМЭФ, а также президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, говорят источники издания. Кроме того, рассматривается создание на территории России совместного производства чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.

Разработкой операционной системы «Аврора» занимается дочерняя компания «Ростелекома».

Ранее Huawei внесли в черный список Минторга США. Компания обвиняется, в шпионаже за американцами. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
15 часов назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 19 502
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 513
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
12:00, 29 мая 2019 13 500
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 5
10:47, 2 июня 2019 12 126
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 199
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум