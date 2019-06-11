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11:13, 11 июня 2019 248
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Двое владимирцев избили знакомого телевизором и столом за оскорбление родителей

Двое владимирцев избили знакомого телевизором и столом за оскорбление родителей

Двух владимирцев избили знакомого за оскорбление родителей. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в поселке Великодворский 20-летний обвиняемый и 47-летний мужчина выпивали. Между ними возникла ссора из-за оскорбления последним родителей. Молодой человек нанес по голове и телу потерпевшего множественные удары ногами и руками, а также деревянным столом. После этого он предложил находящемуся в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетнему совместно продолжить избиение.

«В ход пошли кулаки, ноги, а также деревянный стол, телевизор, табурет, ножка от деревянного стола и антресоль», — уточнили в прокуратуре.

Через несколько дней потерпевший скончался в реанимациии от отека головного мозга.

Кроме того, 17-летнему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего), и части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Уголовное дело направили в суд.


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