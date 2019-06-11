Добровольцы РНПК продолжают благоустраивать улицу Строителей

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», приступила к очередному этапу благоустройства улицы Строителей.
Более 30 добровольцев приступили к планировке участка, покосу травы и корчеванию сухостоя и пней. В работах также задействовали спецтехнику: погрузчик, тракторы и самосвалы.
Первый этап очистки территории завершился 26 апреля. В среднем с площади более 3,5 га вывезли порядка 1400 кубометров бытового мусора, 370 кубометров древесных отходов и более 100 старых автомобильных шин, а также снесли порядка 50 старых разрушенных сараев.
«Мы продолжаем развивать наше корпоративное экологическое добровольчество, — рассказал Игорь Свирин, начальник отдела благоустройства и инфраструктуры АО „РНПК“. — На сегодняшний день мы убрали порядка 4 гектаров, еще порядка 10, как минимум, предстоит».
По словам замначальника территориального управления префектуры Железнодорожного района Ильи Обидина, помощь РНПК важна, потому что своих сил и времени не хватает.
«На протяжении нескольких лет коллектив завода помогает префектуре на субботниках, во время осенних и весенних месячников по благоустройству. Заводчане убирают улицу Весеннюю и Новопавловскую рощу, взялись за эту территорию. Первостепенная задача — облагородить ее и сделать в этом месте зеленую зону», — отметил Обидин.
АО «РНПК» реализует проекты по реконструкции и модернизации производства, проводит экологические акции, занимается экопросветительской работой со школьниками, поддерживает экспедиции юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», помогает Окскому заповеднику.
В апреле работники РНПК провели открытый экологический урок для школьников поселка Турлатово, высадили 30 елей в школьном дворе. Они также присоединились к акции юных экологов и совместно провели в Рыбновском районе лесовосстановительные работы.
Кроме того, в мае компания очистила территорию на улице Монастырской в поселке Солотча, мусор вывезли на городскую свалку.
В День России, 12 июня, АО «РНПК» планирует наградить активных участников экологических акций. Добровольцев будут поощрять на главной сцене праздничного мероприятия на площади Ленина.
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