Более 5 300 школьников посетили уроки «Рязаньэнерго» по электробезопасности

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В рамках информационной кампании по предотвращению несчастных случаев на энергообъектах сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обучили электрограмоте более 5 300 детей и подростков региона. Для них провели внеклассные часы.
Энергетики считают, что учиться электробезопасному поведению так же важно, как и осваивать школьные предметы, поэтому регулярно организуют беседы с детской аудиторией, во время которых рассказывают о правилах поведения вблизи электроустановок и обращения с электроприборами.
Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» также обращают внимание родителей, педагогов, воспитателей, что летние каникулы — время, когда дети часто находятся на улице без присмотра, и убедительно просят взрослых постоянно напоминать подросткам жизненно важные правила:
Дополнительную информацию о том, как уберечься от электротравм, можно также найти на
Энергетики готовы выехать в летний оздоровительный или пришкольный лагерь, в санаторий или на базу отдыха для проведения уроков электрограмотности. С запросом можно обратиться в районные подразделения филиала, в пресс-службу «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по телефонам (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на
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