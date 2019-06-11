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11:49, 11 июня 2019 190

Более 5 300 школьников посетили уроки «Рязаньэнерго» по электробезопасности

Более 5 300 школьников посетили уроки «Рязаньэнерго» по электробезопасности

В рамках информационной кампании по предотвращению несчастных случаев на энергообъектах сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обучили электрограмоте более 5 300 детей и подростков региона. Для них провели внеклассные часы.

Энергетики считают, что учиться электробезопасному поведению так же важно, как и осваивать школьные предметы, поэтому регулярно организуют беседы с детской аудиторией, во время которых рассказывают о правилах поведения вблизи электроустановок и обращения с электроприборами.

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» также обращают внимание родителей, педагогов, воспитателей, что летние каникулы — время, когда дети часто находятся на улице без присмотра, и убедительно просят взрослых постоянно напоминать подросткам жизненно важные правила:

  • Нельзя подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, выходите из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами. Особую осторожность следует соблюдать во время грозы, порывистого ветра или любой другой сильной непогоды, так как воздействие атмосферных факторов может привести к обрыву проводов и выводу из строя электроустановок.
  • Недопустимо набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам, и тем более пытаться открыть их.
  • Запрещено разбивать туристические лагеря, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры и увеселительные мероприятия, запускать воздушных змеев, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом и т. п. вблизи энергообъектов.
  • Смертельно опасно делать сэлфи, фотографироваться вблизи энергообъектов. Электричество может убить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом, и попасть под высокое напряжение можно, поднимая монопод над собой.

Дополнительную информацию о том, как уберечься от электротравм, можно также найти на сайте компании «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».

Энергетики готовы выехать в летний оздоровительный или пришкольный лагерь, в санаторий или на базу отдыха для проведения уроков электрограмотности. С запросом можно обратиться в районные подразделения филиала, в пресс-службу «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по телефонам (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте.


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