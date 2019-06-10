Жители Строителя спасли местный водоем

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Жители поселка Строитель спасли местный водоем. Уровень воды в пруду стал резко понижаться, когда здесь прорвало плотину, сообщили в сюжете телекомпании «
Рязанцы обратились в единую диспетчерскую службу. По их словам, водоем необходимо сохранить и очистить, чтобы люди могли рыбачить, купаться и отдыхать на берегу вместе с детьми.
Неисправность устранили сотрудники «Водоканала».
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.