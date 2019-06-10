Жители Новомосковска засняли на видео смерч

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В Новомосковске Тульской области очевидцы засняли на видео смерч. Ролик появился «ВКонтакте».
По словам автора видео, явление засняли в четверг, 6 июня, недалеко от здания местных электрических сетей.
На кадрах можно заметить воронку из пыли высотой в несколько метров.
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