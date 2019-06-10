Вжух и… В центре Тумы до сих пор стоит новогодняя елка

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На главной площади поселка Тума Клепиковского района по сих пор стоит новогодняя елка. Соответствующую фотографию опубликовали 9 июня в группе «
По словам местных жителей, дерево срубили в одном из дворов. Всю весну ель была зеленой, а сейчас высохла.
«Она такая высокая… вдруг из-за ветра упадет», — выразили опасения жители Тумы.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».