Владимирские теплоснабжающие предприятия задолжали 2,4 млрд рублей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Долг теплоснабжающих предприятий Владимирской области перед Газпромом к 1 июня достиг 2 миллиардов 405 миллионов рублей. Об этом сообщила «
В списке теплоснабжающих предприятий с наибольшим ростом задолженности — Собинский (51,2 млн руб), Александровский (33,7 млн руб), Суздальский (27,6 млн руб), Кольчугинский (18,9 млн руб) районы, а также города Гусь-Хрустальный (53,1 млн руб) и Суздаль (16,2 млн руб).
По данным пресс-службы владимирской дочки Газпрома, администрация региона пока не разработала график погашения задолженности за газ перед поставщиком.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Шацком районе «Тойота» улетела в кювет, пострадал ребенок
|
cледующая новость →За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали два человека
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.