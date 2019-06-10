В Тульской области потушили пожар в торговом центре. Фото и видео

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В воскресенье, 9 июня, в городе Щекино Тульской области загорелся второй этаж торгового центра «Фатай». Об этом сообщил
В торговом центре загорелась кровля. Во время пожара в здании находились люди, 20 человек эвакуировали.
Никто не пострадал.
Общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров.
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