В Тамбове на фестиваль духовых оркестров пришли почти 20 тысяч зрителей

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В Тамбове в восьмой раз прошел фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова. Об этом сообщило РИА «
Музыканты прошли по разные стороны улицы Советской, демонстрируя игру на инструментах и отработанные движения.
Потоки марширующих встретились на улице Интернациональной.
Оркестры выстроились на торжественную часть около памятников Василию Агапкину и Илье Шатрову, дирижеру Валерию Халилову. Участники фестиваля возложили цветы к памятникам, а позже исполнили «Песню о России» 500 голосами.
Основная часть фестиваля развернулась на площади Музыки. Праздник духовой музыки открыл Военный образцовый оркестр почетного караула из Москвы.
Кульминацией праздника стали настоящие постановки, с актерской игрой, с танцами. Каждый оркестр прибыл на фестиваль со своей «изюминкой».
Фото РИА «
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