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13:55, 10 июня 2019 442
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В Тамбове на фестиваль духовых оркестров пришли почти 20 тысяч зрителей

В Тамбове на фестиваль духовых оркестров пришли почти 20 тысяч зрителей

В Тамбове в восьмой раз прошел фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова. Об этом сообщило РИА «Топ 68».

Музыканты прошли по разные стороны улицы Советской, демонстрируя игру на инструментах и отработанные движения.

Потоки марширующих встретились на улице Интернациональной.

Оркестры выстроились на торжественную часть около памятников Василию Агапкину и Илье Шатрову, дирижеру Валерию Халилову. Участники фестиваля возложили цветы к памятникам, а позже исполнили «Песню о России» 500 голосами.

Основная часть фестиваля развернулась на площади Музыки. Праздник духовой музыки открыл Военный образцовый оркестр почетного караула из Москвы.

Кульминацией праздника стали настоящие постановки, с актерской игрой, с танцами. Каждый оркестр прибыл на фестиваль со своей «изюминкой».

Фото РИА «Топ 68»


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