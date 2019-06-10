В Суздале прошли съемки «Адской кухни»

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В минувшие выходные, 7-8 июня, в Суздале прошли съемки передачи «Адская кухня-3» телеканала «Пятница». Выпуск выйдет в эфир осенью этого года, сообщил «
Съемки прошли на центральной площади и улицах города, а также на территории известного гостиничного комплекса.
Отмечается, что место съемок выбрали не случайно, поскольку в Суздале создали федеральный проект «Гастрономическая карта России».
В шоу «Адская кухня», ведущим которого является шеф Константин Ивлев, повара встречаются, чтобы сразиться в кулинарном поединке. Победитель получает миллион рублей и место в команде Ивлева. Участников делят на мужскую и женскую команды.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.