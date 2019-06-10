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В сасовском магазине продавали просроченные пельмени «Рязанские» производства «Русский мороз». Нарушения выявили во время проверки местного индивидуального предпринимателя, сообщил
Так, в конце мая в магазине все еще хранились пельмени, срок годности которых истек в марте.
После проверки в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.