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В Сасове сбили женщину на скутере. Авария произошла в понедельник, 19 июня, возле пешеходного перехода на улице Людмилы Зыкиной. Фотографии произошедшего опубликовали очевидцев в соцсетях.
По их словам, на вид пострадавшей около 50 лет. Ей оказали помощь на месте.
Официальных комментариев о произошедшем нет.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.