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В Рязани прошел фестиваль комиксов «BizarreСon». Фото опубликовали в
Мероприятие прошло в субботу, 8 июня, в библиотеке имени Горького. Его посетили авторы, сценаристы, художникии видеоблоггеры.
Для рязанцев провели лекции, мастер-классы, ярмарку, организовали аллею авторов, а также игровые и тематические зоны.
Фото
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.