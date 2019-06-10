В Рязани владимирского автомобилиста осудили за попытку дать взятку полицейскому

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани автомобилиста осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом написал
Следствием и судом установлено, что 25 февраля 2019 года подсудимого задержали за управление автомобиля в нетрезвом виде. После этого мужчина попробовал откупиться от сотрудника ДПС, предложив ему тысячу рублей.
Полицейский отказался от денег и сообщил о данном факте руководству.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАлексей Просянников стал членом рязанского облизбиркома
|
cледующая новость →Рязанская делегация попросила в Совфеде десять миллиардов на второй мост через Оку
Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.