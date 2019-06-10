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16:55, 10 июня 2019 305
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В Рязани владимирского автомобилиста осудили за попытку дать взятку полицейскому

В Рязани владимирского автомобилиста осудили за попытку дать взятку полицейскому

В Рязани автомобилиста осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом написал сайт регионального следкома.

Следствием и судом установлено, что 25 февраля 2019 года подсудимого задержали за управление автомобиля в нетрезвом виде. После этого мужчина попробовал откупиться от сотрудника ДПС, предложив ему тысячу рублей.

Полицейский отказался от денег и сообщил о данном факте руководству.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа.


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