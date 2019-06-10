В Липецке выпал крупный град и затопило дороги. Фото

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На Липецк обрушилась непогода. Фото и видео ливня и града, выпавшего в городе, появилось в соцсетях.
Липчане опубликовали снимки затопленных дорог. Затопило в том числе парковку одного из торговых центров.
Ранее спасатели разослали метеопредупреждение о грозе.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.