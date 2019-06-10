В Липецке в посадках нашли скелетированный труп

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В Липецке в посадке нашли скелетированный труп. Об этом сообщил
Находку сделал липчанин в посадках в районе Опытной станции рядом с домом №19 по улице Боевой поезд.
Следователи устанавливают личность погибшего.
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