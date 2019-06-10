В Коврове осудят автостопщика, который несколько дней жил в кафе

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В Коврове завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца Тюменской области, которого обвинили в краже из придорожного кафе. Об этом сообщила
По версии следствия, летом 2018 года обвиняемый ехал автостопом из Санкт-Петербурга в Татарстан, остановился в одном из населенных пунктов Ковровского района.
Там он заметил, что одно из придорожных кафе не работает в течение нескольких часов и решил проникнуть в помещение. Мужчина жил в кафе несколько дней, пользуясь посудой и продуктами, которые там находились.
Соседи обратили внимание, что в помещении горит свет и сообщили собственнице здания.
Испугавшись хозяйку, которая приехала на место, автостопщик покинул кафе, похитив мобильные телефоны, плеер и упаковки с жевательной резинкой.
Злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД у одного из постов.
Похищенное изъяли.
Уголовное дело направили в суд.
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