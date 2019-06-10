В Калуге женщина остановила машину скорой помощи, чтобы спасти жизнь ребенку

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В пятницу, 7 июня, в Калуге женщина остановила машину скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту. Об этом сообщил портал
Мать малыша объяснила, что ребенок подавился яблоком и не мог дышать. Медики решили отвезти его в реанимацию.
Ребенка доставили в больницу, минуя приемный покой. Лечение решили продолжить в КБ №8.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.