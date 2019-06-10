В Калуге третий день ищут подростка, упавшего в Оку

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В субботу, 8 июня, в Калужской области утонул 17-летний подросток. Его тело ищут третий день, сообщил сайт
По данным следствия, подросток вместе с большой компанией из 20 человек, в которой были также взрослые, отправился отдыхать на реку недалеко от слияния Жиздры и Оки.
Мальчик соскользнул в воду, стоя на песчаном берегу.
Знакомые пытались вытащить его из воды, но на большой скорости течения не справились и несовершеннолетнего унесло по Оке в сторону Калуги.
В выходные и понедельник водолазы занимались поиском тела, но не нашли до сих пор. Поиски продолжаются.
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