В Кадоме от удара молнии загорелась баня

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 10 июня, из-за удара молнии в Кадоме на площади Красной Армии загорелась баня. Об этом сообщило издательство «
На тушение выезжал один пожарный расчет, а также добровольцы и сотрудники «Пожлеса».
Пострадавших нет.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.