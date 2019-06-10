В июне изменится расписание рязанских электричек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В июне изменится расписание электричек Казанского направления в Рязанской области. Изменения связаны с ремонтно-путевыми работами, уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.
Так, с 11 по 14 и с 18 по 22 июня работы пройдут сразу на двух станциях: Рязань-1 и Рыбное.
В связи с этим незначительно изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Рязанью, областными станциями Рыбное, Лесок и Дивово.
Корректировки внесут в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках Лесок — Рязань, Дивово — Рыбное, Голутвин — Рязань.
Также у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте.
Следить за расписанием можно на вокзалах и остановках, на официальном
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанского оператора по «мусорной реформе» обвинили в неверном формировании цен
|
cледующая новость →В Приокском и Недостове из-за аварии отключили свет
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.