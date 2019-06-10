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15:12, 10 июня 2019 270
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В июне изменится расписание рязанских электричек

В июне изменится расписание рязанских электричек

В июне изменится расписание электричек Казанского направления в Рязанской области. Изменения связаны с ремонтно-путевыми работами, уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.

Так, с 11 по 14 и с 18 по 22 июня работы пройдут сразу на двух станциях: Рязань-1 и Рыбное.

В связи с этим незначительно изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Рязанью, областными станциями Рыбное, Лесок и Дивово.

Корректировки внесут в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках Лесок — Рязань, Дивово — Рыбное, Голутвин — Рязань.

Также у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте.

Следить за расписанием можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


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