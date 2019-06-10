В ДТП в Тамбовской области скончались две женщины. Фото

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В пятницу, 7 июня, на 32-м километре дороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский» столкнулись Volkswagen Transporter и «десятка». Об этом сообщила
За рулем Volkswagen был мужчина 1982 года рождения. Автомобиль выехал на «встречку», где врезался в «десятку» под управлением мужчины 1949 года.
На месте ДТП скончались две пассажирки «ВАЗ-2110». Также в аварии пострадал 15-летний мальчик, который ехал в «десятке».Его увезли в больницу. Водителя автомобиля доставили в реанимацию.
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