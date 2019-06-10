В центре Калуги молодые люди устроили стрельбу. Видео

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В воскресенье, 9 июня, в центре Калуги молодые люди устроили стрельбу около торгового центра «Мега». Об этом сообщил портал
Между двумя мужчинами и группой молодых людей произошел конфликт. Участники провоцировали друг друга на драку. По словам очевидцев, за секунды до этого один из агрессоров достал нож, затем прозвучало несколько выстрелов. Они были направлены в воздух.
Двое молодых людей удалились с места конфликта.
Сев в машину, мужчины продолжили ссору с людьми, которые не попали в кадр. Автомобиль удалился с места происшествия, за ней последовал экипаж полиции.
Как отметили очевидцы в соцсетях, мужчины распивали спиртное около одного из баров Калуги и решили продолжить застолье внутри заведения. Туда их не пустила охрана. Конфликт перешел в драку, а затем в стрельбу.
Комментариев от полиции пока нет.
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