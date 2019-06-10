Уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова передали из главного следственного управления ГУ МВД по Москве в ГСУ СК по Москве. Об этом сообщил телеканал « Дождь » со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Александра Хинштейна.

Дело было возбуждено УВД по ЗАО, позже его передали в главное следственное управление московской полиции «в целях объективного и всестороннего расследования».

По данным портала «Meduza», Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что сведений о передаче дела защите пока не поступало.

«В СК также официально сказали, что дело продолжает расследовать МВД», — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.