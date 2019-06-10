Сорокалетний девственник из Калуги нашел невесту в «Давай поженимся»

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40-летний житель Калуги поучаствовал в передаче «Давай поженимся». Выпуск программы вышел в эфир в субботу, 7 июня.
Мужчина нигде не работает и живет в Калуге с родителями. Он делает ставки в букмекерских конторах, но пока не смог выиграть.
Также у калужанина есть судимость за кражу дисков с песнями Стаса Сихайлова с одной из дач. Туда он попал, сбежав из монастыря с еще одним послушником. Мужчинам было негде ночевать и они забрались в чужой дом.
Герой программы поделился, что у него никогда не было интимных отношений, несмотря на то, что он год жил с женщиной.
За сердце калужанина боролись три женщины, победительницей стала 29-летняя Валентина.
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