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11:21, 10 июня 2019 275
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Со вторника на 13 рязанских улицах отключат горячую воду

Со вторника на 13 рязанских улицах отключат горячую воду

Со вторника, 11 июня, на 13 рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды из-за профилактических работ не будет до 24 июня по следующим адресам:

  • Улица Горького, дома 14, 15, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 20 (детский сад №111);
  • Улица Есенина, дома 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47/24, 71;
  • Улица Колхозная, дома12, 14 корпус 1, 14, 16;
  • Улица Космодемьянской, дом 33;
  • Улица Куйбышевское шоссе, дома 14/1;
  • Улица Ломоносова, дома 23, 44а, 44, 9 корпус 1;
  • Улица переулок Южный, дома 10;
  • Улица Пугачева, дома 14, 15;
  • Улица Рытикова, дома 18/32;
  • Улица Телевизионная, дома 21, 5а (детский сад №69);
  • Улица Трудовая, дома 1 корпус 3, 1/1, 24/38, 5/8, 7;
  • Улица Фрунзе, дома 2, 2а;
  • Улица Халтурина, дома 1б, 10, 2а (детский сад №78), 7 (детский сад №77), 9.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.


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