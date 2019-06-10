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10:35, 10 июня 2019 274
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С крыши липецкого дома посыпалась штукатурка после удара молнии

С крыши липецкого дома посыпалась штукатурка после удара молнии

В воскресенье, 9 июня, в Липецке в крышу 15-этажного дома №93а на проспекте Победы ударила молния. Об этом сообщил LipetskMedia.

После удара молнии с крыши дома посыпалась штукатурка, обломки которой упали на землю.

На место приехали сотрудники МЧС, которые огородили место лентой. Никто не пострадал.


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