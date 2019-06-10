С 1 июля для россиян повысится цена на газ

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В России с 1 июля регулируемые цены на газ «Газпрома» для промышленности и населения повысятся на 1,4%. Об этом говорится в
В 2018 году цены индексировались на 3,4%, с 2020 года предусмотрен рост на 3%. Однако в индексации цен 2019 года учитывается повышение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.
«В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4 процента, в 2020—2024 годах рост указанных цен не превысит 3 процента», — комментировало Минэкономразвития решение об уровне индексации цен в 2019 году в своем макропрогнозе.
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