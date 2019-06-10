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RZN.info публикует расследование Ивана Голунова о вывозе московского мусора в регионы России.
Корреспондента Meduza
В знак солидарности с журналистом редакция присоединилась к
Прочитать материал «Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы его будут свозить и кто этим займется. Расследование Ивана Голунова» можно в нашем разделе «
Фото: Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.