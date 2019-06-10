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13:10, 10 июня 2019 213
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RZN.info публикует расследование Ивана Голунова о вывозе московского мусора в регионы России

RZN.info публикует расследование Ивана Голунова о вывозе московского мусора в регионы России

RZN.info публикует расследование Ивана Голунова о вывозе московского мусора в регионы России.

Корреспондента Meduza задержали 6 июня в центре Москвы. Представители российского и международного журналистского сообщества считают, что Голунова преследуют в связи с его профессиональной деятельностью.

В знак солидарности с журналистом редакция присоединилась к призыву Meduza и выбрала для публикации одно из расследований Голунова.

Прочитать материал «Москве надо избавиться от шести миллионов тонн мусора. В какие регионы его будут свозить и кто этим займется. Расследование Ивана Голунова» можно в нашем разделе «Публикации».

Фото: Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA


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