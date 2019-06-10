Рязанское правительство и МТС стали партнерами в области развития цифровой экономики региона

Рязанское правительство и МТС договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации программ, направленных на развитие цифровой инфраструктуры региона.

В ближайшие три года в рамках сотрудничества МТС инвестирует в развитие области более миллиарда рублей.

Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме-2019 подписали губернатор Николай Любимов и президент МТС Алексей Корня.

«Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие инновационных проектов, связанных с цифровизацией экономики Рязанской области и ее социальной сферы, развития проектов „Умный город“ и „Умный дом“, а также инфраструктуры населенных пунктов области в целом», — рассказали в пресс-службе МТС.

При разработке областных и муниципальных цифровых проектов планируется использовать широкий спектр технологий, на которых специализируется МТС: системная интеграция, облачные сервисы, Big data, искусственный интеллект, кибербезопасность, решения в области финтеха, мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг и электронных коммерции.

«Одним из элементов реализации соглашения станет создание и тестирование на территории региона цифровых проектов по направлениям: „интернет вещей“ (IoT), в том числе на инновационной сети МТС NB-IoT, специально разработанных для проектов в области „интернета вещей“ и действующей в Рязанской области с 2018 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках соглашения также запланировали сотрудничество в области реализации региональных инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий.

«Мы видим, как стремительно сегодня в Рязани идет цифровизация социальной и городской инфраструктуры, и насколько это действительно востребовано предприятиями и населением региона, — прокомментировал Николай Любимов. — Внедрение в нашу жизнь цифровых технологий и сервисов становится стимулом для экономического развития области, создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности рязанского бизнеса. Через создание системы партнерств с лидерами отраслей мы получаем возможность использовать лучшую экспертизу и инновационные разработки для того, чтобы Рязанская область действительно становилась регионом с развитой цифровой экономикой».

Алексей Корня выразил уверенность в том, что взаимодействие с регионом «будет способствовать привлечению инвестиций, росту благосостояния и комфорта жизни населения в целом».

«МТС, как традиционный лидер рынка в Рязанской области, видит своей стратегической целью содействие развитию инновационной инфраструктуры и экономики региона. Надеюсь, что Рязань станет одним из первых регионов ЦФО, где в сотрудничестве с администрацией региона начнут активно тестироваться инновационные цифровые решения, направленные на модернизацию экономики и жизни населения. В этих целях мы намерены инвестировать в регион более миллиарда рублей в ближайшие два года, в том числе на внедрение в регионе технологий, связанных с ростом доступности и качества медицинских и образовательных услуг и инфраструктурных решений в области „умного города“», — отметил президент МТС.