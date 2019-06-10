Рязанские студенты представили город на «Международной весне» в Ставропольском крае. Фото

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Рязанцы представили город на «Международной студенческой весне стран БРИКС и ШОС, которая прошла в Ставропольском крае с 4 по 9 июня.
Участниками фестиваля стали 2,5 тысячи человек из 23 стран мира: России, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, Индии, Ирана, Пакистана, Монголии, Беларуси, Турции, Шри-Ланки, Австрии, Вьетнама и Грузии.
Рязанская делегация поучаствовала в работе площадок:
Победителем проекта «Арт-холл» в номинации вокал стало трио «Атриум джаз» (РязГМУ). Их соперниками стали представители 23 стран, которые исполнили 78 номеров.
Студентка РязГМУ Анасасия Батина представила Россию в конкурсе красоты «Королева Студенчества», а ординатор вуза Ульяна Попова вошла в состав волонтерской пресс-службы фестиваля как фотограф.
Фото Ульяны Поповой
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».