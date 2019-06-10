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Рязанская почта рассказала о режиме работы в День России.
В среду, 12 июня, во всех отделениях выходной. Доставлять письма, корреспонденцию и посылки в этот день не будут.
Во вторник, 11 июня, у почтовых отделений сокращенный день. Главный почтамт (улица Почтовая, 49) будет работать с 8:00 до 21:00.
Уточнить график работы можно в мобильном приложении «Почты России».
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.