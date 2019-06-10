Рязанцы начали расчистку реки в Рыбновском районе. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 8 июня, в деревне Новое Батурино Рыбновского района близ моста рязанцы начали расчистку реки Мечи, сообщило издательство «
Всего собралось порядка 20 человек. Житель Выселок предоставил грузовик-манипулятор, с помощью которого тяжелые бревна и ветки на тросах поднимали из русла реки.
Участники собирали мусор в мешки и поднимали ветки с берега к дороге.
За четыре часа удалось собрать полный кузов бревен.
Следующий этап расчистки реки Меча запланирован на 10:00 утра 29 июня.
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