Под Рязанью утонул 43-летний мужчина

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В субботу, 8 июня, около деревни Березовка Екимовского поселения утонул 43-летний мужчина. Об этом сообщил
Тело погибшего нашли и подняли водолазы. По предварительной информации, погибший был пьян.
Отмечается, что купаться в водоеме запрещено.
Напомним, в воскресенье, 9 июня, из Оки
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».