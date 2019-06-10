Под Калугой насмерть разбился подросток на мотоцикле

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В субботу, 8 июня, в Калужской области разбился подросток на мотоцикле. Об этом сообщила
По предварительной информации, 17-летний подросток на мотоцикле IRBIS ехал по дороге А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» — Беляево в направлении автодороги А-130. Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие.
В результате ДТП подросток погиб.
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