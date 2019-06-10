Пингвины, фокусы и Май. В рязанском цирке стартовал летний сезон

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 8 июня, в рязанском цирке состоялась
В этот вечер зрители увидели иллюзиониста, акробатов, клоунов и канатоходцев. «Гвоздем» программы стали дрессированные пингвины, а также морские львы, пеликаны, пудели и попугаи.
Подробнее о представлении читайте в нашем разделе «
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».