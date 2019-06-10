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17-летней рязанка утонула в мытищинском пруду. Погибшей оказалась первокурсница московского колледжа «Синергия», сообщил телеканал «
Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. Девушка пришла на пруд вместе с родителями.
По данным источника, студентка, как и ее мать и отец, родом из Рязанской области. В настоящее время семья живет в Москве.
Первокурсница утонула во время купания. На ее теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.
По факту случившегося следователи проводят проверку.
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