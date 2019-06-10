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Персональные данные 900 тысяч россиян оказались в открытом доступе из-за утечек из трех банков. Об этом пишет «
Утечки затронули информацию о клиентах Альфа-банка, ОТП-банка и ХКФ-банка. Заинтересованные лица могут узнать паспортные данные, номера телефонов, место проживания и место работы сотен тысяч людей.
Среди пострадавших есть около 500 сотрудников МВД и 40 человек из ФСБ.
Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили изданию, что изучат информацию об утечке. ОТП-банк не зафиксировал пропажи данных.
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