На Урале из-за неисправности экстренно сел пассажирский cамолет

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Екатеринбурге из-за неисправности экстренно сел пассажирский cамолет, летевший из Москвы. Об этом написал интернет-портал
Рейс У6 11 из Домодедово в ночь с 9 на 10 июня приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за технической неисправности. Как сообщили изданию в авиакомпании «Уральские авиалинии», борт отремонтировали и отправили в Сибирь. Он уже прибыл в пункт назначения.
Пассажиры провели в Кольцово около пяти часов. Почти столько же ждут вылета из Томска пассажиры рейса У6 12 — Airbus A320 должен был отправиться в Москву в 7:30 утра, вместо этого он вылетит в полдень.
Томская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения прав пассажиров.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТри ведущих российских газеты вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Ивана Голунова
|
cледующая новость →Аномальная жара и пикет журналистов в защиту Голунова. Обзор главных новостей за выходные, 8 и 9 июня
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.