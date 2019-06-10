На Силикатных озерах в Липецке утонул мужчина, пытавшийся переплыть на другой берег

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в воскресенье, 9 июня, на Силикатных озерах в Липецке утонул 21-летний молодой человек. Об этом сообщил портал
По словам очевидцев, мужчина пытался переплыть на другой берег, но выбился из сил и пошел ко дну.
Друзья молодого человека вызвали на место происшествия спасателей. Через некоторое время тело утонувшего подняли из воды.
Остоятельства произошедшего выяснит полиция.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге женщина остановила машину скорой помощи, чтобы спасти жизнь ребенку
|
cледующая новость →В сасовском магазине продавали просроченные пельмени
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.