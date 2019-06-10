Липецкие рыбаки поймали сома-гиганта. Фото

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В Липецкой области рыбаки поймали двухметрового сома. Фото опубликовано в группе «
Сома поймали в ночь на воскресенье, 9 июня. Его вес составил 39 килограммов, длина — 186 сантиметров.
Место удачного улова рыбаки не сообщили.
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.