Должница по алиментам из Сараевского района отказалась от исправительных работ и колонии-поселения

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Жительница Сараевского района, за которой числятся долги по алиментам, проигнорировала решения суда. Об этом сообщила
Известно, что в октябре 2018 года женщину приговорили к исправительным работа, на который она не явилась.
Тогда суд заменил наказание на три месяца в колонии-поселении, однако нарушительница не приехала и туда.
Должницу объявили в розыск, а затем суд постановил доставить ее в колонию под стражей. С таким решением женщина не согласилась и подала апелляционную жалобу.
Материалы рассмотрит областной суд.
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