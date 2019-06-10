Аномальная жара и пикет журналистов в защиту Голунова. Обзор главных новостей за выходные, 8 и 9 июня

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Завершились очередные выходные лета. Давайте вспомним их основные события.
В воскресенье, 9 июня, рязанские журналисты провели
Рязанское правительство предупредило жителей региона об
О происшествиях. В Скопине обнаружили
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В Рязани утонул подросток. Тело 14 летнего мальчика
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В выходные стало известно, что в спасском селе пенсионер
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В рязанском поселке Тума во время грозы дерево
К другим новостям. Любимов подвел итоги экономического форума в Петербурге. В частности, он упомянул, что обсуждал
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О спорте. «Рязань-ВДВ» разгромно
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.