Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:23, 10 июня 2019 288
 0    0

Аномальная жара и пикет журналистов в защиту Голунова. Обзор главных новостей за выходные, 8 и 9 июня

Аномальная жара и пикет журналистов в защиту Голунова. Обзор главных новостей за выходные, 8 и 9 июня

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Завершились очередные выходные лета. Давайте вспомним их основные события.

В воскресенье, 9 июня, рязанские журналисты провели одиночные пикеты против уголовного преследования журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова. Акция в поддержку задержанного журналиста продлилась около двух часов. Всего в ней поучаствовали порядка полусотни рязанцев.

Рязанское правительство предупредило жителей региона об аномальной жаре. Среднесуточная температура воздуха может превысить климатическую норму на семь градусов. Такая погода продержится по 11 июня.

О происшествиях. В Скопине обнаружили труп подростка.

В Рязанской области водитель автомобиля Jaguar сбил пешехода. Его в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

В Рязани утонул подросток. Тело 14 летнего мальчика подняли на реке Оке в черте города.

Электричка «Москва — Рязань» насмерть сбила девочку на перегоне между станциями «Быково» и «Люберцы».

Загоревшийся в центре Рязани мусор тушили два пожарных расчета.

В выходные стало известно, что в спасском селе пенсионер покончил с собой.

Рязанец организовал подпольный игровой клуб. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ.

На проезде Шабулина загорелся автомобиль.

В рязанском поселке Тума во время грозы дерево упало на дорогу. Инцидент произошел на улице Ленина, в воскресенье, 9 июня, примерно в 14:00.

К другим новостям. Любимов подвел итоги экономического форума в Петербурге. В частности, он упомянул, что обсуждал строительство школы в Сасове с министром социального развития Татьяной Голиковой.

Рязанские молочные продукты получили «Знак качества». Обладателями наград стали творог (9%) и сметана (20%) марки «Амка».

Дальнобойщику, поступившему в ОКБ с ожогами, пересадили кожу на кистях.

О спорте. «Рязань-ВДВ» разгромно проиграл столичному ЦСКА.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 19 183
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 19 044
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 13 340
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 948
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 146
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Форум