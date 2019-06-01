Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

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Фото: Pixabay.com
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей. Кроме того, она посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами, передает
«Здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», — написала Толоконская во «ВКонтакте».
К моменту публикации новости она удалила этот пост. Врач утверждает, что применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин «морально устарел». Она предлагает использовать «уникальные безвредные лекарства».
«Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!» — считает Толоконская.
Напомним, клещевой вирусный энцефалит поражает центральную нервную систему. Он может привести к инвалидности и смерти. При укусе клеща нужно срочно обратиться к медикам.
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